СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-04T07:44:12+03:00

Уголовник из Югорска снова украл. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Вновь пошёл на преступление житель Югорска. На этот раз мужчину «соблазнил» чужой шуруповёрт.

Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в Югорске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который находясь в квартире потерпевшего, похитил шуруповерт стоимостью 3000 рублей. Нарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления: убийство, грабеж и две кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU