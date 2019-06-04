Уголовник из Югорска снова украл
Мужчина недолго пользовался инструментом
Уголовник из Югорска снова украл. Фото с сайта pixabay.com
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Вновь пошёл на преступление житель Югорска. На этот раз мужчину «соблазнил» чужой шуруповёрт.
Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в Югорске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который находясь в квартире потерпевшего, похитил шуруповерт стоимостью 3000 рублей. Нарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Похищенное изъято, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления: убийство, грабеж и две кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU