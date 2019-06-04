2019-06-04T07:29:59+03:00
Общество

Уровень воды в Оби не меняется двое суток

Опасности затопления территорий не существует
Алена Кульмухаметова
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Уровень воды в Оби не меняется двое суток. Фото с сайта администрации города НижневартовскУровень воды в Оби не меняется двое суток. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 4 июня составляет 770 сантиметров. За сутки уровень воды не изменился.

Отметим, что по наблюдению специалистов на 4 июня 2018 года уровень водиы в Оби составлял 858 сантиметра. За сутки он вырос на четыре сантиметра. Началоись затопления дачных участков в старой части города. Сейчас такой угрозы нет.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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