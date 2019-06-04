Вопросы с субсидиями, ЖКХ и жильём просят решить жители Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-04T06:54:15+03:00

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин принял участие в диалоге губернатора Югры Натальи Комаровой с жителями региона, которые обращались в официальный аккаунт главы региона в Инстаграм.

Так, жительница Ханты-Мансийска Нина Петрова обращалась за содействием в ускорении получения жилищной субсидии, которая положена ей как вдове ветерана Великой Отечественной войны. На днях женщине перечислена субсидия в виде доплаты на приобретение квартиры и она уже отметила новоселье.

Татьяна Родина попросила помощи в переселении из жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу. Женщине предлагают маневренное жилье, до сноса дома и получения новой жилплощади, но ее не устраивают предложенные варианты ввиду отдаленности от школы и детского сада, которые посещают ее дети.

Часть вопросов, с которыми обращались жители Ханты-Мансийска, касалась жилищно-коммунальной сферы. Александра Зыкова представляла интересы собственников жилых помещений дома № 20 по улице Пушкина по вопросу перерасчета платы за вывоз снега и смены видов работ по капитальному ремонту. Эти вопросы были решены при личном участии главы города.

Евгения Шураева попросила оказать содействие жителям дома по улице Чехова в смене управляющей компании. Пути решения по этому и другим вопросам были определены на месте совместно с заявителями, губернатором и главой города. Все они взяты на контроль до полного разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU