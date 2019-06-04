СЕГОДНЯ 06:41 2019-06-04T06:41:24+03:00

В Югре стартовал телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». Фото с сайта правительства Югры

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Двадцать третий международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» стартовал накануне в Ханты-Мансийске.

На фестиваль поступило около 400 телевизионных фильмов, программ, видеороликов из 55 стран мира. Жюри конкурса отмечает уникальность съемок, неожиданные встречи, находки.

Как сообщили в правительстве региона, одновременно с основным конкурсом фестиваля проходит седьмой детский творческий конкурс, на который заявлено 66 работ зарубежных и российских студий. В этом году он стал номинантом национальной экологической премии имени Владимира Вернадского. Победитель будет объявлен в Москве 5 июня, в День эколога.

Отметим, что в состав жюри фестиваля вошли сценарист, режиссер, доцент кафедры экранных искусств Белорусской государственной академии искусств Сергей Катьер из Минска, заместитель руководителя регионального департамента всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании – начальник управления планово-производственной координации Светлана Войтович, научный обозреватель Александр Галкин, журналист-эколог, заместитель руководителя рабочей группы по экологии Нижегородской области Светлана Васильева, режиссер-документалист Елена Ласкари.

В ходе международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» его участников ждут не только конкурсные показы, но и мастер-классы от членов жюри, творческие встречи, премьерные показы и многое другое.

Завершится мероприятие 6 июня торжественной церемонией награждения победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU