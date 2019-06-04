Правоверные мусульмане Югры сегодня празднуют Уразу-Байрам
Уже с пяти часов 4 июня утра у мечетей Ханты-Мансийского автономного округа толпятся люди и звучат молитвы. Сегодня правоверные мусульмане отмечают главный религиозный праздник Ураза-байрам, символизирующий окончание священного месяца Рамадана.
Как сообщает администрация города Нижневартовск, в этот день в мечетях проходят праздничные богослужения.
Совершить праздничную молитву можно по следующим адресам: улица Лопарева, 60 (махалля №1), улица Мусы Джалиля, 2/2 (махалля №2).
Для обеспечения безопасности граждан при входе в мечети будут установлены арочные металлодетекторы. При необходимости возможен личный досмотр граждан. Полицейские просят отнестись к этому с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU