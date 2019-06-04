2019-06-04T06:36:04+03:00
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Правоверные мусульмане Югры сегодня празднуют Уразу-Байрам

На входах в мечети установят металлодетекторы
Алена Кульмухаметова
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Правоверные мусульмане Югры сегодня празднуют Уразу-Байрам. Фото с сайта администрации города НижневартовскПравоверные мусульмане Югры сегодня празднуют Уразу-Байрам. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Уже с пяти часов 4 июня утра у мечетей Ханты-Мансийского автономного округа толпятся люди и звучат молитвы. Сегодня правоверные мусульмане отмечают главный религиозный праздник Ураза-байрам, символизирующий окончание священного месяца Рамадана.

Как сообщает администрация города Нижневартовск, в этот день в мечетях проходят праздничные богослужения.

Совершить праздничную молитву можно по следующим адресам: улица Лопарева, 60 (махалля №1), улица Мусы Джалиля, 2/2 (махалля №2).

Для обеспечения безопасности граждан при входе в мечети будут установлены арочные металлодетекторы. При необходимости возможен личный досмотр граждан. Полицейские просят отнестись к этому с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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