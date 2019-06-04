Жители Ханты-Мансийска задали губернатору Югры больше 100 вопросов

СЕГОДНЯ 06:23 2019-06-04T06:23:01+03:00

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В очередной раз губернатор Югры Наталья Комарова вышла на «Прямую линию» с жителями региона. В ходе диалога, который длился 4 часа 22 минуты, глава региона ответила на 58 вопросов земляков (в прошлом году 34 вопроса). Всего от жителей окружной столицы по всем каналам поступило 110 обращений.

Жительница Ханты-Мансийска Наталья Золотухина направила свой вопрос про аварийную детскую площадку на улице Югорской. Наталья Комарова адресовала вопрос главе города.

- Когда мы провели расследование, оказалось, что площадка по какой-то причине осталась в собственности застройщика вместе с гаражными образованиями. Работа с застройщиком проведена, до 15 июня 2019 года ремонтные работы этой площадки будут проведены. Во-вторых, мы будем работать с застройщиком над тем, чтобы право собственности перешло к жителям этих многоквартирных домов. Третье решение, которое мы принимаем совместно, что в районе этих домов должна появиться еще одна детская площадка. Территорию подбираем, сказал глава города Максим ряшин.

Жительница микрорайона ОМК Валентина также дозвонилась на «Прямую линию», обратившись с просьбой открыть продуктовый магазин шаговой доступности.

- В районе Учхоза и ОМК, действительно, есть недостаток продуктовых магазинов, несколько раз предприниматели открывали торговые точки, но через короткое время они закрывались. Недавно на Учхозе открылся магазин федеральной сети «Монетка». В течение этого лета мы найдем инвесторов среди предпринимателей, действующих в городе, чтобы они там открыли торговые точки, - сообщил Максим Ряшин.

Через социальные сети обратилась к Наталье Комаровой и жительница микрорайона СУ-967 с вопросом о том, когда в данном микрорайоне будет построена школа. Глава региона проинформировала, что строительство образовательного учреждения на 1100 мест запланировано на 2025-2027 годы.

Напомним, трансляция «Прямой линии» с губернатором велась в эфире окружной телерадиокомпании «Югра», едином официальном сайте государственных органов округа, в группе правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте», на сайтах 20 региональных СМИ.

Онлайн трансляцию в социальных сетях посмотрели более 60 000 человек, они оставили более 1000 сообщений и комментариев, трансляция велась в 70 пабликах и сообществах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU