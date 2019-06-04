2019-06-04T05:57:03+03:00
Общество

Югра перешла на цифровое вещание

Сигналом охвачены 99,6 процента жителей округа
Алена Кульмухаметова
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Югра перешла на цифровое вещание. Фото с сайта pixabay.comЮгра перешла на цифровое вещание. Фото с сайта pixabay.com
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Переход на цифровое эфирное телевещание произошёл в Ханты-Мансийском автономном округе накануне, 3 июня.

Была нажата красная кнопка, отключившая все аналоговые передатчики на территории Югры. После этого повсеместно были отключены аналоговые передатчики, но вместо них тут же включились передатчики цифрового эфирного сигнала. При этом необходимо отметить, что югорчане, чье оборудование не принимает «цифру», на экранах своих телевизоров не увидят «черный квадрат» или телевизионную испытательную таблицу. Для таких граждан в течение 10 дней будет транслироваться 13-минутный видеоролик, информирующий об алгоритме действий для приема цифрового сигнала.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин сообщил, что в настоящее время цифровым сигналом охвачены 99,6 процента жителей автономного округа. Это один из лучших показателей в целом по стране.

Теперь жители Югры могут смотреть 20 телевизионных каналов, а также слушать 3 радиостанции: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ».

Отметим, что 42 населенных пункта в Югре, это 2218 домохозяйств, еще не охвачены цифровым вещанием. С ними ведутся переговоры на установку спутникового ТВ.

Он напомнил, что в регионе работает «горячая линия»: 8-800-101-00-01. С 8 до 24 часов операторы готовы предоставить ответы на любые вопросы, связанные с переходом на цифровое ТВ, удаленно выбрать и настроить оборудование, а в случае необходимости направить к заявителям волонтеров.

Решением правительства Югры льготникам из бюджета округа компенсируют приобретение приставки, либо спутникового оборудования в размере до 5 тысяч рублей. 31 мая срок оказания мер поддержки продлен до 31 декабря 2019 года, а также расширен спектр получателей такой меры. Помощь оказана уже 1379 югорчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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