В Ханты-Мансийске открыт сезон ремонта дорог

СЕГОДНЯ 05:41 2019-06-04T05:41:17+03:00

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С июня 2019 года в Ханты-Мансийске запланированы масштабные работы по ремонту проезжей части, в связи с чем вводятся временные ограничения движения на отдельных участках дорог.

Как сообщили в управлении транспорта, связи и дорог городской администрации, в период проведения ремонтных работ, автомобилистам будет предложены альтернативные маршруты движения, о чем предупредят временные дорожные знаки и информационные указатели.

На сегодняшний день, уже начались работы по замене бордюрного камня на улице Мира – участок дороги от улицы Дзержинского до улицы Строителей. Затем этот же отрезок автодороги ожидает укладка асфальта и ямочный ремонт. Также в городе производится ремонт полотна на улице Ледовая на участке от улицы Объездная до улицы Ямская. Также дорожники полностью обновят улицу Ямскую.

Для помех в движении общественного транспорта и пешеходов, подрядной организации рекомендовано проводить основные ремонтные работы в период наименьшей интенсивности движения, в том числе вечером и ночью.

Всего в 2019 году в Ханты-Мансийске планируется отремонтировать более 5 километров магистралей, в прошлом году эта цифра составила 3,84 км.

ИСТОЧНИК KP.RU