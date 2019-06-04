СЕГОДНЯ 05:36 2019-06-04T05:36:09+03:00

В Урае с наркотиками задержаны двое мужчин. Фото с сайта pixabay.com

Один из них сбыл часть «синтетики» урайцу

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Наркополицейские Урая во время преступления задержали двух мужчин по подозрению в хранении наркотиков.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, около одного из домов микрорайона 2А в городе Урай были задержаны 34-летний и 33-летний местные жители. При досмотре у мужчин были обнаружены и изъяты свертки, обмотанные липкой лентой черного цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Согласно данным справки об экспертном исследовании, изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения общей массой 2,691 грамма.

Выяснилось, что один из подозреваемых предположительно приобрел наркотик бесконтактным способом через Интернет. После этого часть «синтетики» он сбыл второму для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела по «Незаконное хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU