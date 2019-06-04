2019-06-04T05:16:51+03:00
Общество

Погода в Югре 4 июня: облачно, дожди и грозы

Умеренный ветер южный направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 4 июня: облачно, дожди и грозыПогода в Югре 4 июня: облачно, дожди и грозыФото: Татьяна Коркина
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Во вторник 4 июня в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, в западных районах сильные, возможны грозы. Ветер юго-восточный 6 - 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 12 - 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+23 градусов, в западных районах +9,+14 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте переменная облачность, дождь. Ветер южный, юго-восточный, восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +20 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, восточный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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