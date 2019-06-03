2019-06-03T16:00:52+03:00
Общество

Около 5000 югорчан приняли участие в «Зеленом Марафоне»

Первыми соревновались малыши в возрасте от 6 до 12 месяцев
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Около 5000 югорчан приняли участие в «Зеленом Марафоне». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Около 5000 югорчан приняли участие в «Зеленом Марафоне». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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1 июня в День защиты детей в Сургуте в третий раз прошел «Зелёный Марафон» Сбербанка. В спортивном семейном празднике на площади СурГУ приняли участие около 5000 жителей и гостей города, приехавших специально для участия в марафоне. Совместно с ключевыми партнерами банка для участников и болельщиков была организована насыщенная развлекательная программа: игры, квесты, батуты, аквагрим, анимация, караоке, мастер-классы, выступления творческих коллективов.

Первыми соревновались малыши в возрасте от 6 до 12 месяцев. В забеге «Веселые пинетки» детям без посторонней помощи нужно было проползти до финиша 6 метров. Родители заманивали юных спортсменов улюлюканьем, мобильными телефонами и куклами. Забег завершился с весьма неожиданным результатом: Варвара Пукалова и Асмина Шокирова показали абсолютно одинаковое время и разделили первое место.

Интерес зрителей вызвал забег для девушек на каблуках высотой не менее 8 см – «Всегда на высоте». Победительница Маргарита Покалюхина преодолела стометровку за 22 секунды.

Первыми соревновались малыши. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"

Первыми соревновались малыши. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"

В забеге на 420 метров соревновались дети от 7 до 13 лет. Победителей определяли как среди девочек, так и среди мальчиков. Каждый участник детского «марафончика» был награжден медалью с любимым героем – Сберкотом.

Во взрослом забеге на 4,2 км не было равных Максиму Панину, его результат 15:11 мин. Самой быстрой среди женщин стала Елена Петрякина, она пробежала дистанцию за 16:33 мин.

Виктор Ошкин стал победителем забега на 10 км, преодолев дистанцию за 33:15, у девушек высшая ступенька пьедестала на «десятке» покорилась Ольге Хренниковой. Время победительницы – 39:20.

- Наше мероприятие – не только про спорт, а еще и про помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Так, в рамках социальной акции, за которую на сайте «Зеленого Марафона» проголосовало больше всего югорчан, мы приобрели инвентарь для занятий арт-терапией и спортивных тренировок для подопечных Центра адаптивного спорта Югры, – рассказал исполняющий обязанности управляющего Сургутстким отделением Сбербанка Олег Ладик.

Также на площадке «Зеленого Марафона» любой желающий мог сделать благотворительный взнос для помощи детям через платформу «Сбербанк Вместе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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