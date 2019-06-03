2019-06-03T15:55:31+03:00
Происшествия

Сургутянина задержали за кражу игровой консоли

Деньги от её продажи он уже потратил
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутянина задержали за кражу игровой консолиСургутянина задержали за кражу игровой консолиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудника одного из баров Сургута о том, что из служебного помещения была похищена игровая консоль стоимостью 17 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что около 23:00 часов в бар зашел неизвестный, который спустя некоторое время поспешно ушёл.

Сургутскими полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 27-летний сургутянин, который ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Злоумышленник рассказал правоохранителям, что находясь в баре, заметил приоткрытую дверь служебного помещения, где находилась без присмотра игровая приставка. Он украл консоль и продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около 5000 югорчан приняли участие в «Зеленом Марафоне»
На стене набережной в Нижневартовске появились новые рисунки
Югорчанин перечислил мошенникам за картинку профнастила 42 тысячи рублей
В Ханты-Мансийске продолжает действовать карантин из-за бешенства
В Пойковском глубокой ночью в подъезде многоквартирника сгорели три детские коляски
В Сургуте работницу «Парка» оставили без пособия на малыша
В Югре завершилась акция «Чистый берег»
Подросток из Нягани из любопытства совершил кражу со взломом
За неделю в Югре клещи покусали 257 человек
В Сургуте осужден любитель пьяной езды
В День России в Нижневартовске состоится праздничное шествие
В Мегионе с наркотиками задержан мужчина
Югорские выпускники написали сегодня экзамен по русскому языку
В Ханты-Мансийске открывают ещё один сетевой магазин
В Нижневартовске для родителей откроют школу
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы
Безработный мегионец обокрал пожилую мать друга
В Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин
Жуткое ДТП под Лянтором унесло жизнь молодого водителя