Сургутянина задержали за кражу игровой консоли

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-03T15:55:31+03:00

Деньги от её продажи он уже потратил

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудника одного из баров Сургута о том, что из служебного помещения была похищена игровая консоль стоимостью 17 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что около 23:00 часов в бар зашел неизвестный, который спустя некоторое время поспешно ушёл.

Сургутскими полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 27-летний сургутянин, который ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Злоумышленник рассказал правоохранителям, что находясь в баре, заметил приоткрытую дверь служебного помещения, где находилась без присмотра игровая приставка. Он украл консоль и продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU