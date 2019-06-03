2019-06-03T15:51:08+03:00
Общество

На стене набережной в Нижневартовске появились новые рисунки

Социальному проекту в нынешнем году исполнилось восемь лет
Алена Кульмухаметова
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На стене набережной в Нижневартовске появились новые рисунки. Фото с сайта администрации города НижневартовскНа стене набережной в Нижневартовске появились новые рисунки. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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На опорной стене набережной в этот раз появились 65 новых живописных полотен. Они нарисованы в рамках социального проекта «Раскрась наш город яркими красками».

По словам депутата думы Нижневартовска Владимира Джека, социальному проекту в нынешнем году исполнилось восемь лет. Одна из главных задач акции - привлечь внимание школьников и студентов к проблеме благоустройства города, вовлечь молодое поколение вартовчан в реальную практическую деятельность по созданию эстетического вида набережной своими силами.

Творческий конкурс проходил по трём номинациям: «Увидеть Югру - влюбиться в Россию», «Семья и Я!», «Мир театра». В оргкомитет поступило больше сотни работ. Среди критериев оценки: соответствие тематике, грамотное композиционное и цветовое решение, творческая индивидуальность, оригинальность выполнения работы. Авторы лучших эскизов получили право нарисовать живописное полотно на опорной стене набережной.

Награждение победителей намечено провести в рамках празднования фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в амфитеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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