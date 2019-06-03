2019-06-03T15:21:04+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске продолжает действовать карантин из-за бешенства

Горожан просят выгуливать своих питомцев только на поводке
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске продолжает действовать карантин из-за бешенства. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске продолжает действовать карантин из-за бешенства. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В связи с регистрацией в апреле случая бешенства у домашней собаки на территории микрорайона «Восточный» в Ханты-Мансийске продолжает действовать карантин на улице Индустриальной и в радиусе двух километров от нее.

Как сообщили в городской администрации, в этом районе нынешней весной было привито 113 собак и 60 кошек, а всего в городе бесплатная прививка против бешенства была поставлена 570 животным.

- В Ханты-Мансийске все чаще возникают сигналы о выходе диких животных в городскую черту. Есть сообщения о выходе лис на Су-967 и в районе улицы Объездной, а также недавно в черте города видели медведя и лося. В связи с этим следует усилить необходимую разъяснительную работу с населением. Мы должны напомнить, что ни в коем случае нельзя контактировать с бродячими и дикими животными и гладить и», – отметил начальник филиала «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском районе Николай Марчук.

Специалисты ветслужб рекомендуют организовать мероприятия по регулированию численности диких и бродячих животных в лесной зоне, примыкающей к городу на 3-5 километров, чтобы не допустить усугубления ситуации в городе, а также продолжить проведение обязательной вакцинации домашних животных. Помимо этого, продолжится профилактическая иммунизация населения. Вакцина против бешенства в ближайшее время будет поставлена всем специалистам ветклиник, а также работникам, задействованным в отлове и передержке бродячих животных. Самих же хозяев домашних животных специалисты призывают следить за выгулом своих питомцев.

Добавим, что ежегодно за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, обращаются порядка 250-300 жителей окружной столицы, треть из них – дети. Только в прошлом году 82 человека были укушены домашними собаками, 85 - домашними и безнадзорными кошками, 5 – лисицами, 4 – дикими животными и 4- сельскохозяйственными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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