В Пойковском глубокой ночью в подъезде многоквартирника сгорели три детские коляски
Пожар в многоквартирном доме посёлка городского типа Пойковский произошёл 2 июня ночью.
Как сообщает «Центроспас-Югория», в результате возгорания огнем повреждены три детские коляски и стена на площади два квадратных метра. Пожарными эвакуированы 30 человек, спасено материальных ценностей на сумму 60 000 рублей. Люди не пострадали.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило в три часа ночи. К тушению пожара привлекались три единицы техники и восемь человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
Всего, по данным МЧС России ХМАО-Югры, 2 июня было зарегистрировано десять пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU