СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-03T15:15:35+03:00

В Пойковском глубокой ночью в подъезде многоквартирника сгорели три детские коляски Фото: Татьяна Коркина

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Пожар в многоквартирном доме посёлка городского типа Пойковский произошёл 2 июня ночью.

Как сообщает «Центроспас-Югория», в результате возгорания огнем повреждены три детские коляски и стена на площади два квадратных метра. Пожарными эвакуированы 30 человек, спасено материальных ценностей на сумму 60 000 рублей. Люди не пострадали.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило в три часа ночи. К тушению пожара привлекались три единицы техники и восемь человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Всего, по данным МЧС России ХМАО-Югры, 2 июня было зарегистрировано десять пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU