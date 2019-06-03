СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-03T14:50:23+03:00

В Сургуте работницу «Парка» оставили без пособия на малыша Фото: Татьяна Коркина

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Терпеть отсутствие денег сургутянка была не намерена. Тем более, что пособие на малыша работодатель был обязан ей выплачивать. Женщина обратилась в прокуратуру.

Прокуратура Сургута инициировала проверку по обращению молодой мамы и выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Парк».

Выяснилось, что заявительнице приказом работодателя предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Вместе с тем установленная законом обязанность по выплате социального пособия по уходу за ребенком обществом надлежащим образом не выполняется. По состоянию на август 2018 года задолженность составила более 63 тысяч рублей.

Для устранения выявленных нарушений прокурор обратился в суд с требованиями к обществу о взыскании ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам суда ХМАО-Югры, требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU