СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-03T14:37:47+03:00

В Югре завершилась акция «Чистый берег». Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Каждый год сотрудники МЧС наводят порядок у водоемов

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В этом году в акции «Чистый берег» приняли участие 4,5 тысячи югорчан. Накануне были подведены её итоги.

Сотрудники МЧС вместе с добровольцами, школьниками и неравнодушными югорчанами вышли к водоемам для того, чтобы очистить береговые линии от мусора.

По информации МЧС России ХМАО-Югры, килограммы стеклянных и пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, консервных банок, сломанная бытовая техника, автомобильные покрышки и даже отслужившая свой срок мебель отправились на свалки после большой уборки.

Так, в Сургуте спасатели убрали мусор на правом берегу реки Обь с протоками Глухая и Боровая, рек Калинка, Черная, Быстрый Куль-Ягун, Сайма и Бардыковка. Вывезено почти семь кубометров мусора.

Вооружившись необходимым инвентарём, сотрудники МЧС очистили береговую линию протоки Каюковская в Лангепасе. За несколько часов участники акции проделали большой объём работ: убрали бытовой мусор и сухую листву, битые стекла и пластиковые бутылки.

Акция «Чистый берег» проводится ежегодно на территории всей России по инициативе МЧС России

В Лянторе спасатели собрали мусор у реки Пим, на береговой линии, прилегающей к городской набережной.

В Белоярском за два часа работы было очищено от стекла, пластика и других бытовых отходов 4 километра на территории озера Светлого, считающегося памятником природы регионального значения «Система озер Ун-Новыинклор».

А в Ханты-Мансийске сотрудники МЧС навели порядок на берегу Иртыша в районе строительной компании ВНСС до протоки Горная.Итог «субботника» - более 20 мешков мусора.

Напомним, что акция «Чистый берег» проводится ежегодно на территории всей России по инициативе МЧС России и призвана формировать бережное отношение граждан к природе, а также воспитывать у подрастающего поколения экологическую культуру.

ИСТОЧНИК KP.RU