2019-06-03T14:14:53+03:00
Общество

За неделю в Югре клещи покусали 257 человек

Обращения растут в геометрической прогрессии
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За неделю в Югре клещи покусали 257 человек. Фото с сайта pixabay.comЗа неделю в Югре клещи покусали 257 человек. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

С начала сезона в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 705 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. За неделю зарегистрировано 257 случаев присасывания клещей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО-Югры, в прошлом году с начала было зарегистрировано 346 случаев.

Обращаемость населения по поводу присасывания клеща зарегистрирована в 20 муниципальных образованиях из 22. Больше всего покусанных в Ханты-Мансийске и Пыть-Яхе.

Наиболее часто клещи встречаются на обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха, что составляет 51 процентов от числа всех обратившихся. За 22 неделю в лабораториях автономного округа проведено исследование 118 клещей, в том числе 63 клещей, снятых с пострадавших.

С начала года в Югре привиты против клещевого энцефалита 78 204 человека, в том числе 28157 детей, что составляет 48,1проентов от плана вакцинации и ревакцинации всего населения округа, и 59 процентов от запланированной вакцинации и ревакцинации детского населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около 5000 югорчан приняли участие в «Зеленом Марафоне»
Сургутянина задержали за кражу игровой консоли
На стене набережной в Нижневартовске появились новые рисунки
Югорчанин перечислил мошенникам за картинку профнастила 42 тысячи рублей
В Ханты-Мансийске продолжает действовать карантин из-за бешенства
В Пойковском глубокой ночью в подъезде многоквартирника сгорели три детские коляски
В Сургуте работницу «Парка» оставили без пособия на малыша
В Югре завершилась акция «Чистый берег»
Подросток из Нягани из любопытства совершил кражу со взломом
В Сургуте осужден любитель пьяной езды
В День России в Нижневартовске состоится праздничное шествие
В Мегионе с наркотиками задержан мужчина
Югорские выпускники написали сегодня экзамен по русскому языку
В Ханты-Мансийске открывают ещё один сетевой магазин
В Нижневартовске для родителей откроют школу
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы
Безработный мегионец обокрал пожилую мать друга
В Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин
Жуткое ДТП под Лянтором унесло жизнь молодого водителя