СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-03T14:14:53+03:00

За неделю в Югре клещи покусали 257 человек. Фото с сайта pixabay.com

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С начала сезона в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 705 обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. За неделю зарегистрировано 257 случаев присасывания клещей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО-Югры, в прошлом году с начала было зарегистрировано 346 случаев.

Обращаемость населения по поводу присасывания клеща зарегистрирована в 20 муниципальных образованиях из 22. Больше всего покусанных в Ханты-Мансийске и Пыть-Яхе.

Наиболее часто клещи встречаются на обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха, что составляет 51 процентов от числа всех обратившихся. За 22 неделю в лабораториях автономного округа проведено исследование 118 клещей, в том числе 63 клещей, снятых с пострадавших.

С начала года в Югре привиты против клещевого энцефалита 78 204 человека, в том числе 28157 детей, что составляет 48,1проентов от плана вакцинации и ревакцинации всего населения округа, и 59 процентов от запланированной вакцинации и ревакцинации детского населения.

ИСТОЧНИК KP.RU