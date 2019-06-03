В Сургуте осужден любитель пьяной езды
Мужчина будет трудоисправляться
В Сургуте осужден любитель пьяной езды. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне Сургутский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего жителя городского посёлка Белый Яр. Он признан виновным в нетрезвом вождении с повторным нарушением.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, мужчина, будучи привлеченным в ноябре 2018 года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в марте 2019 года он вновь сел за руль в нетрезвом виде, но был задержан сотрудниками полиции.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU