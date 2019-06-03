2019-06-03T13:44:46+03:00
Общество

В День России в Нижневартовске состоится праздничное шествие

Юным вартовчанам торжественно вручат паспорта
Алена Кульмухаметова
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В День России в Нижневартовске состоится праздничное шествие. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ День России в Нижневартовске состоится праздничное шествие. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Нижневартовск 12 июня присоединится к празднованию Дня России. В этот день всех вартовчан и гостей города приглашают принять участие в торжественных мероприятиях.

Так, по информации департамента общественных коммуникация города, традиционное праздничное шествие начнется в 11 часов от стелы «Флаг города». Колонна пройдет по проспекту Победы до площади Нефтяников. В шествии примут участие дети, молодежь, ветераны и воины запаса пограничных войск, сотрудники предприятий, общественных организаций, администрации. К шествию могут присоединиться все желающие жители Нижневартовска.

В 12 часов на площади Нефтяников выступят артисты творческих коллективов дворца культуры «Октябрь». В рамках концертной программы юным вартовчанам торжественно вручат паспорта.

Также все желающие смогут сделать памятные снимки в праздничной фотозоне, посетить развлекательные площадки и принять участие в различных мастер-классах: «Венки-триколор», «Цветы из бумаги», «Раскрашивание флажков», «Ободки», «Броши», «Воздушный змей», «Бумажный флаг», «Открытка». В случае плохой погоды мероприятие состоится во Дворце культуры «Октябрь», шествие будет отменено.

Напомним, в целях безопасности граждан в местах массового пребывания людей будут установлены рамки металлоискателя. Входной фильтр распространится также на граждан, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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