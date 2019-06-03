В Мегионе с наркотиками задержан мужчина
Запрещенное вещество он носил в кармане
В Мегионе с наркотиками задержан мужчина. Фото с сайта pixabay.com
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Наркополицейские Мегиона в лесу задержали 24-летнего жителя Мегиона. Он подозревается в хранении наркотических средств.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в кармане его брюк обнаружен и изъят сверток обмотанный липкой лентой. Внутри свертка содержалось порошкообразное вещество. Эксперты установили показали, что изъятое является наркотиком общей массой 1,443 грамма.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU