2019-06-03T13:20:56+03:00
Общество

Югорские выпускники написали сегодня экзамен по русскому языку

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня
Алена Кульмухаметова
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Югорские выпускники написали сегодня экзамен по русскому языкуЮгорские выпускники написали сегодня экзамен по русскому языкуФото: Татьяна Коркина
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Экзамен по русскому языку продолжает 3 июня основной период сдачи единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском автономном округе.

Сегодня русский язык сдали почти 9,7 тысяч выпускников 11-х классов. Для проведения ЕГЭ по этому предмету в автономном округе организована работа 121 пункта проведения экзаменов, из которых шесть расположены на дому.

Выпускникам на выполнение работы, состоящей из 27 заданий, отводится 3,5 часа. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.

- ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата. Его результаты также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки, - пояснила начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Депобразования и молодежи Югры Олеся Васяева.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит в Югре с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировано почти 10,4 тысяч человек, из них 9,8 тысяч – выпускники текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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