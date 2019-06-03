В Ханты-Мансийске открывают ещё один сетевой магазин

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-03T12:52:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В окружной столице Югры депутаты обсудили перспективы развития местного рынка сельхозпродукции.

По словам начальника управления экономического развития и инвестиций Семёна Наумова, в Ханты-Мансийске осуществляют деятельность 24 предприятия растениеводства, четырк животноводческих производства, 13 рыбодобывающих предприятий и три производителя рыбной продукции, а также семь фирм по сбору и переработке дикоросов.

Главный вопрос, который решают местные производители - это поиск и освоение новых рынков сбыта. Один из путей развития - выходить на крупные федеральные сети, которые работают в нашем городе: «Лента», «Монетка», «Магнит», со своей продукцией. Здесь от предпринимателя требуется, чтобы его товары соответствовала требованиям крупных риелторов. Например, та же «Лента», которая работает 24 часа в сутки, обязывает поставщика сельхозпродукции обеспечивать круглосуточное наличие всей линейки продуктов на полках. Не все местные производители могут в таком темпе и объемах поставлять свой товар.

Однако и не все сельхозпроизводители стремятся в крупные торговые сети. К слову, собственники бренда «Богдашка», как уточнила Ирина Ульянова, начальник управления потребительского рынка, приняли решение развивать собственную сеть магазинов. На сегодня в Ханты-Мансийске установлено четыре нестационарных торговых объекта с продукцией «Богдашки», всего запланировано девять магазинов.

Условия для местных производителей сегодня в городе созданы и продолжают развиваться. Предполагается выделить первый этаж городского рынка «Лукошко» под местную сельхозпродукцию. Есть также перспективный проект «Магазин в магазине», предлагаемый сетью «Пятерочка», когда внутри магазина выделяется небольшая торговая площадь под местную продукцию.

Сегодня Ханты-Мансийск ждет прихода еще одного крупного продуктового риелтора - «Перекресток», который работает примерно в том же ценовом диапазоне, что и «Лента», имеет богатый ассортиментный перечень товаров. По словам Ирины Ульяновой, всего на долю федеральных и региональных торговых операторов приходится 37% розничного рынка столицы региона.

Стоит добавить, что горожане любят ярмарки, которые проходят в Ханты-Мансийске постоянно. В 2018 году в окружном центре прошло 77 ярмарок с участием производителей российской продукции, в том числе из Тюмени, Омска и других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU