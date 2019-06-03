В Нижневартовске для родителей откроют школу

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-03T12:46:35+03:00

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В Югре под председательством губернатора округа Натальи Комаровой состоялось расширенное заседание Координационного совета по развитию демографической и семейной политики.

Как отметил глава города Нижневартовск Василий Тихонов, в городе растет количество многодетных семей. На государственном, окружном и городском уровнях делается многое для того, чтобы поддержать семьи с детьми и, в частности, многодетные семьи.

Сохранению ценностей семейной жизни и развитию семейных традиций в городе содействуют общественные организации. Одна из таких – «Центр поддержки семьи». Ее руководитель Вероника Матвиенок рассказала о практике формирования семейно-приемлемой социальной среды и безусловной поддержке родительства в Нижневартовске. Мероприятия, которые проводит организация, пользуются популярностью, и горожане считают доброй семейной традицией участие в этих событиях. В настоящее время центр поддержки семьи осуществляет подготовку замещающих родителей.

Вероника Матвиенок считает, что такое тестирование хоть раз нужно пройти всем родителям, даже если они не планируют усыновлять ребенка. Так появился новый проект организации «Родительская школа».

- Это новое направление. Мы получили городской грант, субсидию и намерены реализовать данный проект. Это подобие «Школы приемных родителей», но работать будем с кровными семьями. Объединим те семьи, которые хотят получить образование. Для них запланирован юридический блок, они пройдут психологический блок, поработают в педагогическом направлении, получат медицинскую информацию. Все это в равной степени необходимо маме и папе. Может быть мужчине даже в большей степени. Поэтому мы на протяжении многих лет проводим фестиваль отцов, - поделилась руководитель организации.

По информации Департамента общественных и внешних связей Югры, наш округ занимает среди субъектов Российской Федерации 9 место по рождаемости. Коэффициент рождаемости в автономном округе в 1,2 раза выше, чем в среднем по стране. Ежегодно в округе рождается более 20 тысяч малышей. По естественному приросту населения регион на 6 месте, по коэффициенту заключения браков занимает 1 место среди субъектов УрФО и 6 место в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU