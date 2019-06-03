2019-06-03T12:37:32+03:00
Общество

Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы

Через сервис можно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем
Поделиться:
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
Изменить размер текста:

В рамках празднования Дня российского предпринимательства Сбербанк провёл в Тюмени круглый стол для компаний, являющихся партнёрами банка по обслуживанию корпоративных клиентов малого бизнеса. В мероприятии приняли участие такие компаний, как «КонсалтГрупп», «Этажи Бизнес», «АктивДебет», «АТМ АЛЬЯНС ИНЖИНИРИНГ», «Баланс БК», «БОНД», «Проф-Консалт», «Тюменский страховой брокер», а также индивидуальные предприниматели.

В ходе встречи представители банка рассказали о возможностях партнерской программы для развития бизнеса. Участники встречи смогли высказать свое мнение относительно условий программы и формата сотрудничества, а также получить ответы на интересующие вопросы.

- Развитие партнерской программы является одним из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Основной фокус делается на том, чтобы предприниматели могли получить комплекс услуг в одном месте. В настоящий момент через офисы партнеров банка, участвующих в программе, реализовано уникальное цифровое решение на рынке. Клиентам предоставляется возможность зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет без посещения ФНС и офиса банка. Через сервис можно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем. При этом предприниматель не платит госпошлину за регистрацию, а время на формирование и отправку документов составляет около 30 минут, – отметил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.

В обновленной партнёрской программе доступна возможность предоставления кредитных продуктов банка для клиентов малого бизнеса. Так, через офис партнера теперь можно подать заявку на беззалоговый кредит «Доверие» сроком до 3-х лет и максимальной суммой до 5 млн рублей. Срок рассмотрения кредитной заявки составляет до 2-х дней.

В завершение круглого стола для участников встречи провели тренинг на тему «Повышение уровня результативности на работе и в жизни через развитие осознанности». Тренер учебного центра Сбербанка Марина Щербич рассказала о том, как важно развивать эмоциональный интеллект, как осознанность помогает повысить эффективность сотрудников и компании в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске для родителей откроют школу
Безработный мегионец обокрал пожилую мать друга
В Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин
Жуткое ДТП под Лянтором унесло жизнь молодого водителя
Экс-адвокат из Мегиона отправился под суд за мат и драку с полицейским
За ходом благоустройства города вартовчане могут следить в режиме онлайн
В Когалыме состоялась первая спортивная тренировка на открытом воздухе
Югорчане споют вместе с Хором Турецкого
В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культуры
В Когалыме пройдет праздник «Сабантуй»
В минувшие выходные во время пожаров эвакуированы 79 человек
В Когалыме раскрыта кража велосипеда
По больницам Югры проходит инфотур
В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам полмиллиона рублей
В Советском районе «чёрный лесоруб» срубил три кедра
Житель Югорска оставил гаражный кооператив без «глаза»
Два человека разбились насмерть на трассах Югры в минувшие выходные
В Нижневартовске пенсионерка похитила детскую коляску
Ни сантиметра. Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска на 3 июня
В Когалыме стартовала первая смена детских лагерей
В День России двести байкеров покажут жителям Ханты-Мансийска трюки
В Югре сегодня отключили аналоговое ТВ
Больница в Горноправдинске примет пациентов в июле 2021 года
Пассажирский поезд «Адлер-Нижневартовск» в Адыгее столкнулся с большегрузом