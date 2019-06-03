2019-06-03T11:54:47+03:00
Общество

В Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин

Глубокой ночью у них из строя вышел катер
Алена Кульмухаметова
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В Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин. Фото с ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин. Фото с ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
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Могли остаться дрейфовать в водах Оби два горе-рыбака из Октябрьского района, но на помощь к ним пришли спасатели.

Как сообщили в «Центроспас-Югории», в минувшие выходные спасатели зонального поисково-спасательного отряда из Октябрьского района оказали помощь в эвакуации двух мужчин с реки Обь в районе села Большой Камень. Выяснилось, что в заглохшем катере находятся 42 и 64-летние мужчины. Глубокой ночью у югорчан вышел из строя катер. Мужчины были спасены и благополучно эвакуированы в посёлок Приобье.

Отметим, что югорчане часто пренебрегают техникой безопасности при пользовании маломерными судами.

Напомним, 18 мая на реке Обь (протока Остяцкая курья) в районе деревни Сайгатина, Сургутского района затонула лодка с тремя рыбаками на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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