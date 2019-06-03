В Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин
Могли остаться дрейфовать в водах Оби два горе-рыбака из Октябрьского района, но на помощь к ним пришли спасатели.
Как сообщили в «Центроспас-Югории», в минувшие выходные спасатели зонального поисково-спасательного отряда из Октябрьского района оказали помощь в эвакуации двух мужчин с реки Обь в районе села Большой Камень. Выяснилось, что в заглохшем катере находятся 42 и 64-летние мужчины. Глубокой ночью у югорчан вышел из строя катер. Мужчины были спасены и благополучно эвакуированы в посёлок Приобье.
Отметим, что югорчане часто пренебрегают техникой безопасности при пользовании маломерными судами.
Напомним, 18 мая на реке Обь (протока Остяцкая курья) в районе деревни Сайгатина, Сургутского района затонула лодка с тремя рыбаками на борту.
ИСТОЧНИК KP.RU