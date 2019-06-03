2019-06-03T11:42:43+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП под Лянтором унесло жизнь молодого водителя

Авария случилась глубокой ночью
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жуткое ДТП под Лянтором унесло жизнь молодого водителя. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЖуткое ДТП под Лянтором унесло жизнь молодого водителя. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июня 01:40. Пассажир иномарки получил травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в городе Лянтор Сургутского района на улице Объездная произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным установлено, что 22-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Altezza», выехал на встречную полосу движения, заехал на левую обочину, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся в кювет

В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota Altezza» скончался, 24-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске для родителей откроют школу
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы
Безработный мегионец обокрал пожилую мать друга
В Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин
Экс-адвокат из Мегиона отправился под суд за мат и драку с полицейским
За ходом благоустройства города вартовчане могут следить в режиме онлайн
В Когалыме состоялась первая спортивная тренировка на открытом воздухе
Югорчане споют вместе с Хором Турецкого
В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культуры
В Когалыме пройдет праздник «Сабантуй»
В минувшие выходные во время пожаров эвакуированы 79 человек
В Когалыме раскрыта кража велосипеда
По больницам Югры проходит инфотур
В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам полмиллиона рублей
В Советском районе «чёрный лесоруб» срубил три кедра
Житель Югорска оставил гаражный кооператив без «глаза»
Два человека разбились насмерть на трассах Югры в минувшие выходные
В Нижневартовске пенсионерка похитила детскую коляску
Ни сантиметра. Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска на 3 июня
В Когалыме стартовала первая смена детских лагерей
В День России двести байкеров покажут жителям Ханты-Мансийска трюки
В Югре сегодня отключили аналоговое ТВ
Больница в Горноправдинске примет пациентов в июле 2021 года
Пассажирский поезд «Адлер-Нижневартовск» в Адыгее столкнулся с большегрузом