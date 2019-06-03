СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-03T11:42:43+03:00

Жуткое ДТП под Лянтором унесло жизнь молодого водителя. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июня 01:40. Пассажир иномарки получил травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в городе Лянтор Сургутского района на улице Объездная произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным установлено, что 22-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Altezza», выехал на встречную полосу движения, заехал на левую обочину, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся в кювет

В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota Altezza» скончался, 24-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU