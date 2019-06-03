2019-06-03T11:35:26+03:00
Происшествия

Экс-адвокат из Мегиона отправился под суд за мат и драку с полицейским

Мужчина был пьян и очень агрессивен
Алена Кульмухаметова
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Экс-адвокат из Мегиона отправился под суд за мат и драку с полицейским. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЭкс-адвокат из Мегиона отправился под суд за мат и драку с полицейским. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Ругался, матерился, оскорблял и даже ударил полицейского адвокат из Мегиона. За свою несдержанность ему придётся ответить в суде.

Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре, накануне было завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Мегиона, обвиняемого применении насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителей власти в связи с осуществлением ими своих служебных полномочий. На момент преступления обвиняемый находился в статусе адвоката.

Первый инцидент произошёл в 2018 году. Обвиняемый был доставлен сотрудниками полиции в учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Будучи не согласен с действиями полиции, адвокат высказал оскорбления и грубую нецензурную брань в адрес сотрудника полиции, оформлявшего административный материал в отношении другого задержанного правонарушителя.

В январе 2019 года адвокат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице Садовая громко кричал, матерился и пытался залезть в квартиру чужого жилого дома через форточку. На замечания полицейского, который прибыл на место по заявлению очевидца о нарушении общественного порядка, мужчина снова стал оскорблять представителя власти.

Обвиняемый был доставлен в полицию Мегиону для разбирательства, но чтобы избежать административной ответственности, он попытался уйти из отдела полиции. Когда сотрудник полиции преградил путь правонарушителю, обвиняемый ударил представителя власти.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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