СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-03T11:13:40+03:00

За ходом благоустройства города вартовчане могут следить в режиме онлайн. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Все виды работ будут выполняться практически одновременно в конкретном дворе

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В первом микрорайоне города Нижневартовск начался «Марафон благоустройства». Во дворах домов №2, 4 по улице Омской начались работы - предстоит привести в порядок внутриквартальные проезды, тротуары, сделать стоянки, заменить ограждения, обновить урны, скамейки и другое.

По информации управляющей компании «Жилищный трест №1» пояснили, что жители территории сами выбрали, что необходимо выполнить в их дворах. Поэтому в зависимости от двора набор видов работ может незначительно отличаться.

Все виды работ будут выполняться практически одновременно в конкретном дворе. Только после окончания всех мероприятий подрядчики перейдут на другую точку. В данном случае это сделано для удобства жителей микрорайона. Кроме того, в этом году во втором микрорайоне подрядчики в рамках гарантийных обязательств проведут ремонтно-восстановительные работы.

Следить за проводимыми работами жители микрорайона смогут не выходя из дома благодаря новому сервису «Марафон благоустройства». На портале главы города «Наш Нижневартовск» разработан раздел «Благоустройство города». Необходимо открыть его, далее - выбрать рубрику «Марафон благоустройства».

Пользователям откроется карта, со всеми адресами, где пройдут работы в рамках марафона. Сейчас они подсвечены фиолетовым цветом. Вартовчане смогут узнавать о начале работ по изменению цвета домов на карте.

Жители первого микрорайона могут оставлять комментарии, делиться мнениями, предложениями по вопросам благоустройства первого микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU