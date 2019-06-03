2019-06-03T11:13:40+03:00
Общество

За ходом благоустройства города вартовчане могут следить в режиме онлайн

Все виды работ будут выполняться практически одновременно в конкретном дворе
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За ходом благоустройства города вартовчане могут следить в режиме онлайн. Фото с сайта администрации города НижневартовскЗа ходом благоустройства города вартовчане могут следить в режиме онлайн. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В первом микрорайоне города Нижневартовск начался «Марафон благоустройства». Во дворах домов №2, 4 по улице Омской начались работы - предстоит привести в порядок внутриквартальные проезды, тротуары, сделать стоянки, заменить ограждения, обновить урны, скамейки и другое.

По информации управляющей компании «Жилищный трест №1» пояснили, что жители территории сами выбрали, что необходимо выполнить в их дворах. Поэтому в зависимости от двора набор видов работ может незначительно отличаться.

Все виды работ будут выполняться практически одновременно в конкретном дворе. Только после окончания всех мероприятий подрядчики перейдут на другую точку. В данном случае это сделано для удобства жителей микрорайона. Кроме того, в этом году во втором микрорайоне подрядчики в рамках гарантийных обязательств проведут ремонтно-восстановительные работы.

Следить за проводимыми работами жители микрорайона смогут не выходя из дома благодаря новому сервису «Марафон благоустройства». На портале главы города «Наш Нижневартовск» разработан раздел «Благоустройство города». Необходимо открыть его, далее - выбрать рубрику «Марафон благоустройства».

Пользователям откроется карта, со всеми адресами, где пройдут работы в рамках марафона. Сейчас они подсвечены фиолетовым цветом. Вартовчане смогут узнавать о начале работ по изменению цвета домов на карте.

Жители первого микрорайона могут оставлять комментарии, делиться мнениями, предложениями по вопросам благоустройства первого микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске для родителей откроют школу
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы
Безработный мегионец обокрал пожилую мать друга
В Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин
Жуткое ДТП под Лянтором унесло жизнь молодого водителя
Экс-адвокат из Мегиона отправился под суд за мат и драку с полицейским
В Когалыме состоялась первая спортивная тренировка на открытом воздухе
Югорчане споют вместе с Хором Турецкого
В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культуры
В Когалыме пройдет праздник «Сабантуй»
В минувшие выходные во время пожаров эвакуированы 79 человек
В Когалыме раскрыта кража велосипеда
По больницам Югры проходит инфотур
В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам полмиллиона рублей
В Советском районе «чёрный лесоруб» срубил три кедра
Житель Югорска оставил гаражный кооператив без «глаза»
Два человека разбились насмерть на трассах Югры в минувшие выходные
В Нижневартовске пенсионерка похитила детскую коляску
Ни сантиметра. Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска на 3 июня
В Когалыме стартовала первая смена детских лагерей
В День России двести байкеров покажут жителям Ханты-Мансийска трюки
В Югре сегодня отключили аналоговое ТВ
Больница в Горноправдинске примет пациентов в июле 2021 года
Пассажирский поезд «Адлер-Нижневартовск» в Адыгее столкнулся с большегрузом