2019-06-03T10:39:51+03:00
Звезды

Югорчане споют вместе с Хором Турецкого

Проект объединяет тысячи людей общей идеей
Алена Кульмухаметова
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Югорчане споют вместе с Хором ТурецкогоЮгорчане споют вместе с Хором Турецкого
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«Праздник песни» с Хором Турецкого пройдет на центральной площади Ханты-Мансийска 11 июня в 19:00.

Знаменитые артисты споют любимые песни нескольких поколений вместе с жителями и гостями города.

В Югре коллектив впервые представит свой яркий проект. И сразу чередой концертов: 10 июня – в Нижневартовске, 11 июня – в Ханты-Мансийске, а 12 июня вместе с жителями Сургута отметят День России. Мероприятия пройдут при поддержке правительства Югры. Вход свободный на мероприятие свободный.

Организаторы отмечают, что «Праздник Песни – поет вся страна!» - это масштабный патриотический проект, реализуемый коллективами «Хор Турецкого» и SOPRANO.

Проект объединяет тысячи людей общей идеей любви к Родине через музыку, способствует духовно-нравственному возрождению России. Уникальная музыкальная акция за эти годы прошла в 37 городах России и 15 городах Казахстана, собрав около 4,5 млн участников. Проект уже стал народным караоке № 1 в стране – это народный хор, в котором солирует каждый из тысячи. Масштабный open air проходит на центральных площадях городов, во время которого артисты готовы уступить зрителю свой микрофон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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