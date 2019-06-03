2019-06-03T10:33:23+03:00
Общество

В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культуры

Кандидатам было предложено ответить на вопросы югорчан
Алена Кульмухаметова
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В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культурыВ Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культурыФото: Дмитрий Терентьев
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Подведены итоги зрительского голосования по результатам теледебатов кандидатов на пост директора департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что дебаты состоялись 1 июня в прямом эфире окружной телерадиокомпании «Югра», группе правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте». Участие в них приняли двенадцать кандидатов из тринадцати: один кандидат на дебаты не явился.

Как сообщили в правительстве Югры, в течение полутора часов участники представляли свои программы развития культуры автономного округа.

Открытое зрительское голосование длилось ровно сутки – с 16:00 1 июня до 16:00 2 июня. Звонки принимались системой федеральной многоканальной телефонной линии, исключающей возможности многократного голосования. По его итогам было принято и обработано 6705 звонков.

По результатам зрительского голосования в порядке очередности выступления в прямом эфире Завьялов Роман Леонидович набрал 1174 голосов. Чуть меньше Чернышев Константин Николаевич – 997 голосов. За Арканову Инну Григорьевну отдано 912 голосов. Наименьшее число баллов набрала Лыткина Любовь Геннадьевна – 59.

Отметим, что дебаты – это только один из этапов отбора. Кандидаты уже получили оценку своих программ от профессионального сообщества – на конференции, которая состоялась 31 мая. Далее кандидатов ждет собеседование с членами комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров при губернаторе автономного округа.

По итогам каждого этапа формируется персональный рейтинг кандидата. Результаты всех этапов отбора будут переданы главе региона Наталье Комаровой и учтены при принятии итогового решения о назначении на пост.

Заключительным этапом отбора станет встреча – собеседование кандидатов, показавших наивысшие результаты, с губернатором Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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