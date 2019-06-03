2019-06-03T10:18:26+03:00
Общество

В Когалыме пройдет праздник «Сабантуй»

Горожан поздравят артисты из Татарстана и Башкирии
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме пройдет праздник «Сабантуй». Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме пройдет праздник «Сабантуй». Фото с сайта администрации города Когалым
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«Сабан туе», «Сабантуй» или праздник плуга отметят в Когалыме 15 июня. Татаро-башкирское мероприятие ожидает всех когалымчан, чтобы отведать национальную кухню, увидеть состязания батыров и послушать песни.

Организатор - национально-культурное общество «НУР», сообщает что «Сабантуй» состоится на территории городского пляжа. Когалымчан и гостей города ждет интересная насыщенная концертная программа с участием профессиональных артистов из республик Татарстан и Башкортостан, увлекательные спортивные состязания и традиционные национальные угощения.

Отметим, что 15 июня Сабантуи пройдут во многих регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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