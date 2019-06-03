СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-03T10:18:26+03:00

В Когалыме пройдет праздник «Сабантуй». Фото с сайта администрации города Когалым

Горожан поздравят артисты из Татарстана и Башкирии

Изменить размер текста: A A

«Сабан туе», «Сабантуй» или праздник плуга отметят в Когалыме 15 июня. Татаро-башкирское мероприятие ожидает всех когалымчан, чтобы отведать национальную кухню, увидеть состязания батыров и послушать песни.

Организатор - национально-культурное общество «НУР», сообщает что «Сабантуй» состоится на территории городского пляжа. Когалымчан и гостей города ждет интересная насыщенная концертная программа с участием профессиональных артистов из республик Татарстан и Башкортостан, увлекательные спортивные состязания и традиционные национальные угощения.

Отметим, что 15 июня Сабантуи пройдут во многих регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU