2019-06-03T09:32:52+03:00
Происшествия

В Когалыме раскрыта кража велосипеда

Похищенное удалось вернуть
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Когалыме раскрыта кража велосипедаВ Когалыме раскрыта кража велосипедаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сезон краж велосипедов был открыт в Югре ещё в апреле. Почти ежедневно в полицию округа поступают сообщения о пропаже двухколёсного транспорта.

Так, полицейскими Когалыма возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека 2001 года рождения. Установлено, что подозреваемый похитил велосипед стоимостью 21 000 рублей, принадлежащий 17-летнему заявителю. Похищенное изъято, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в округе за прошедшие сутки раскрыто 15 ранее зарегистрированных преступлений: 12 краж, один случай незаконного проникновения в жилище, мошенничество, неправомерное завладение автотранспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске для родителей откроют школу
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы
Безработный мегионец обокрал пожилую мать друга
В Югре спасатели эвакуировали с Оби двух мужчин
Жуткое ДТП под Лянтором унесло жизнь молодого водителя
Экс-адвокат из Мегиона отправился под суд за мат и драку с полицейским
За ходом благоустройства города вартовчане могут следить в режиме онлайн
В Когалыме состоялась первая спортивная тренировка на открытом воздухе
Югорчане споют вместе с Хором Турецкого
В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культуры
В Когалыме пройдет праздник «Сабантуй»
В минувшие выходные во время пожаров эвакуированы 79 человек
По больницам Югры проходит инфотур
В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам полмиллиона рублей
В Советском районе «чёрный лесоруб» срубил три кедра
Житель Югорска оставил гаражный кооператив без «глаза»
Два человека разбились насмерть на трассах Югры в минувшие выходные
В Нижневартовске пенсионерка похитила детскую коляску
Ни сантиметра. Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска на 3 июня
В Когалыме стартовала первая смена детских лагерей
В День России двести байкеров покажут жителям Ханты-Мансийска трюки
В Югре сегодня отключили аналоговое ТВ
Больница в Горноправдинске примет пациентов в июле 2021 года
Пассажирский поезд «Адлер-Нижневартовск» в Адыгее столкнулся с большегрузом