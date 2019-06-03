В Когалыме раскрыта кража велосипеда

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-03T09:32:52+03:00

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Сезон краж велосипедов был открыт в Югре ещё в апреле. Почти ежедневно в полицию округа поступают сообщения о пропаже двухколёсного транспорта.

Так, полицейскими Когалыма возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека 2001 года рождения. Установлено, что подозреваемый похитил велосипед стоимостью 21 000 рублей, принадлежащий 17-летнему заявителю. Похищенное изъято, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в округе за прошедшие сутки раскрыто 15 ранее зарегистрированных преступлений: 12 краж, один случай незаконного проникновения в жилище, мошенничество, неправомерное завладение автотранспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU