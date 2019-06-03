По больницам Югры проходит инфотур

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-03T09:29:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе реализуется проект по развитию экспорта медицинских услуг. В нем участвуют пять ведущих клиник. Четыре окружных центра находятся в Сургуте и одна в Ханты-Мансийске.

Как рассказала куратор проекта от Депздрава Югры Ирина Урванцева, местным туроператам показали возможности Окружного кардиодиспансера, Сургутского травматологического центра, Окружного перинатального центра и Сургутской окружной больницы.

Она отметила, что лечение в югорских клиниках - это достойная альтернатива зарубежному лечению. Современная высокотехнологичная медицинская помощь: сердечно-сосудистая хирургия, в том числе аортокоронарное шунтирование, травматология и ортопедия, включая эндопротезирование суставов, онкология, офтальмология, нейрохирургия, акушерство и гинекология, педиатрия.

ИСТОЧНИК KP.RU