СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-03T09:12:07+03:00

В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам полмиллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Десять дистанционных преступлений зарегистрировала полиция Югры в минувшие выходные. Жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута, Лангепаса, Нижневартовского и Советского районов перевели мошенникам более 420 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений. Среди пострадавших мужчины молодого и среднего возраста.

Так, 45-летнему жителю Нижневартовска позвонил неизвестный и предложил скидку в размере 85% за заказ сотового телефона на сайте «kupon-market.ru». Вартовчанин оплатил посылку на почте наложенным платежом в сумме более 12 тысяч рублей, но вместо обещанного телефона обнаружил гаджет наименьшей стоимостью.

26-летний житель Лангепаса, желая приобрести строительные материалы, лишился 42 тысяч рублей.

В окружной столице 43-летний местный житель перевел мошенникам 30 тысяч рублей при покупке макбука.

Жительница Советского района, желая получить вознаграждение за прохождение социального опроса на сайте «X10e.top.», лишилась 3593 рублей, которые она перевела в качестве комиссии за обещанный выигрыш.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU