2019-06-03T08:56:49+03:00
Общество

В Советском районе «чёрный лесоруб» срубил три кедра

Злоумышленнику грозит срок
Алена Кульмухаметова
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Инспекторы Природнадзора Югры в окрестностях поселка Таежный во время рейда обнаружили три спиленных кедра.

Как сообщили в ведомстве, рейд был проведён вместе с сотрудником полиции по информации поступившей из Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры Советского лесничества. Размер вреда причинённого лесному фонду РФ составил 21 669 рублей. Злоумышленника ищет полиция. Ему грозит уголовная ответственность.

Напомним, причинение вреда лесному фонду, незаконной рубкой лесных насаждений, на сумму свыше 5 000 рублей является основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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