СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-03T08:29:17+03:00

Житель Югорска оставил гаражный кооператив без «глаза». Фото с сайта pixabay.com

Мужчина уже был судим за кражи

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Зачем уголовнику понадобилась камера видеонаблюдения выясняют полицейские города Югорск. Мужчина выдернул «око» с гаражного кооператива.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югры, в Югорске 48-летний мужчина похитил камеру видеонаблюдения, принадлежащую гаражному кооперативу. Стоимость ущерба составила 3500 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Ведется следствие.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 115 преступлений, раскрыто 81, из них: угон, поджёг, два случая мошенничества, 19 краж и 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU