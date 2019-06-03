СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-03T08:22:27+03:00

Два человека разбились насмерть на трассах Югры в минувшие выходные. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Десять дорожно-транспортных происшествий произошло в Югре в период с 31 мая по 2 июня. В авариях пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Есть и двое погибших.

Так, по данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 2 июня в 07:45 в Нижневартовском районе на 71 километре автодороги «Покачи-Когалым» 60-летний водитель, управляя «Камазом» не справился с управлением, допустил съезд автомобиля на обочину, с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте.

По информации ведомства в минувшие выходные задержан 41 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 16 – за отказ от медицинского освидетельствования и 19 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 108 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU