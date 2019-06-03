В Нижневартовске пенсионерка похитила детскую коляску

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-03T08:07:39+03:00

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Оставила младенца без детской коляски пенсионерка из Нижневартовска, которая, возможно, сама уже бабушка. Дерзкую кражу раскрыли полицейские.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже. Женщина 1962 года рождения, находясь в подъезде одного из домов по улице Мира, похитила детскую коляску стоимостью 5000 рублей. Правоохранителями изъято похищенное и возвращено законному владельцу. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Отметим, что в Югре участились кражи детского транспорта: велосипедов, самокатов и колясок. Так юная югорчанка украла детскую коляску, чтобы довезти тяжёлые учебники из школы до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU