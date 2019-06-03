СЕГОДНЯ 07:50 2019-06-03T07:50:58+03:00

Ни сантиметра. Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска на 3 июня. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 3 июня составляет 770 сантиметров. За сутки уровень воды не изменился.

Отметим, что на эту же дату в прошлом году Обь поднялась до отметки 854, прибавив 4 сантиметра и превысила безопасный уровень. Сейчас опасности затопления территорий не существует.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают вартовчанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU