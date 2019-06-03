Ни сантиметра. Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска на 3 июня
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 3 июня составляет 770 сантиметров. За сутки уровень воды не изменился.
Отметим, что на эту же дату в прошлом году Обь поднялась до отметки 854, прибавив 4 сантиметра и превысила безопасный уровень. Сейчас опасности затопления территорий не существует.
Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают вартовчанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.
В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.
ИСТОЧНИК KP.RU