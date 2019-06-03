В Когалыме стартовала первая смена детских лагерей

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-03T07:35:17+03:00

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Первая смена в оздоровительных лагерях на базе школ № 1 и № 7/2 открылась сегодня, 3 июня, в Когалыме.

Как сообщили в администрации города Когалым, с 4 июня – на базе школы № 8/2 и Дома детского творчества также откроются детские лагеря. Еще один оздоровительный лагерь откроется 17 июня на базе школы № 5. Также 4 июня во «Дворце спорта» начнет работу оздоровительная смена, где отдохнут 90 ребят, посещающих спортивные секции.

Кроме того, в течение лета будет организована работа трех оздоровительных смен с дневным пребыванием несовершеннолетних на базе Когалымского комплексного центра социального обслуживания населения. Здесь отдохнут и поправят здоровье в течение лета 120 ребят дошкольного и школьного возрастов.

Готовность учреждений к приёму детей оценила накануне специальная межведомственная комиссия.

Всего в этом сезоне в Когалыме будут открыты 10 смен в восьми организация: на базе школ №№ 1, 3, 5, 7, 7/2, 8/2, 10, Дома детского творчества, где отдохнут свыше тысячи детей. Для ребят подготовлена насыщенная оздоровительная и развлекательная программа, предполагающая посещение Парка аттракционов, кинотеатра, океанариума и ботанического сада СКК «Галактика», театра «Мираж».

ИСТОЧНИК KP.RU