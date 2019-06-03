СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-03T07:19:36+03:00

В День России двести байкеров покажут жителям Ханты-Мансийска трюки. Фото с сайта pixabay.com

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Сразу два праздника отметят в окружной столице 12 июня – День России и День города.

Так, по информации оргкомитета, для жителей и гостей Ханты-Мансийска 11 июня подготовлен музыкальный подарок: на Центральной площади пройдет концерт именитых российских исполнителей, известных во всем мире, – «Хора Турецкого» и «Сопрано».

Основная праздничная программа начнется 12 июня в 11.00 сразу на нескольких городских площадках, соответствующих интересам горожан всех возрастов. Так, например, Парк имени Бориса Лосева превратится в «Территорию детства». Маленькие хантымансийцы будут петь, играть, танцевать, прыгать на батутах, а также посмотрят спектакль «Бука» от артистов Ханты-Мансийского театра кукол. Одновременно здесь же откроется городской фестиваль традиционных ремесел «Легенды Самаровограда».

Также в День России и День города школьникам, которые отмечают в праздничные дни свое 14-летие в торжественной обстановке вручат паспорта граждан Российской Федерации.

На улице Дзержинского, напротив Парка Победы, откроется «Бульвар энергоэффективных технологий», где будут представлены образцы современного энергосберегающего оборудования. Подготовят тематические развлекательные и познавательные площадки, театрализованное представление, где гости из Тюмени покажут конфетти – шоу и презенты в виде воздушных шаров.

«Новинкой» праздничной программы и ее украшением обещает стать мото-фристайл шоу – «Рокот столицы». Порядка двухсот байкеров поздравят столицу Югры с Днем России и Днем рождения и продемонстрируют захватывающие трюки.

Всего в окружной столице 12 июня развернутся более десятка различных тематических площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU