Больница в Горноправдинске примет пациентов в июле 2021 года

СЕГОДНЯ 06:53 2019-06-03T06:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Долгожданная больница в Горноправдинске будет сдана в эксплуатацию в июле 2021 года. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время прямой линии с жителями округа.

- 28 мая прошли торги. Заключен контракт, подрядная организация выходит на стройку. Срок, на который разработана проектно-сметная документация по вводу этого объекта в эксплуатацию, – 26 месяцев. То есть, в июле 2021 года Горноправдинск должен будет получить новую больницу, – акцентировала глава региона.

Госконтракт уже заключен и подписан. Стройплощадка передаётся подрядной организации. Специалисты ведут пересчет материалов, осматривают объекты, обсуждают вопросы реализации проекта.

Напомним, строительство больницы началось в сентябре 2013 года. В декабре 2016 года ее готовность составляла 31%. Но строительство прекратилось из-за слишком высоких грунтовых вод, отсутствия в сельском поселении систем ливневой канализации, что привело к остановке строительно-монтажных работ, и объект был законсервирован. В период с 2016 по 2018 годы были проведены дополнительные инженерно-геологические изыскания, проведена корректировка проекта, которая предусматривает технические решения по понижению поверхностных вод с территории строительства объекта.

На сегодняшний день здесь уже построены котельная и гараж на шесть автомобилей. Возведено здание столовой, которое соединяется с основным зданием больницы теплым переходом. В ближайшую неделю подрядчики выйдут на площадку, завезут материалы и строительство больницы продолжится.

По мнению специалистов управления капитального строительства, Горноправдинская больница – проект по-своему уникальный, так как включает в себя поликлинику на 135 посещений (100 взрослых и 35 детей) и стационар на 50 мест (40 взрослых, 10 детей). Также предусматривает комплекс зданий – судебно-медицинской экспертизы, кислородной станции, скорой помощи. Общая площадь объекта составит 16,5 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU