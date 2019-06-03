СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-03T06:39:24+03:00

Пассажирский поезд «Адлер-Нижневартовск» в Адыгее столкнулся с большегрузом. Фото с сайта yusut.sledcom.ru

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и фуры случилось днём 1 июня. Обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщает Южное следственное управление следственного комитета на транспорте, столкновение произошло 1 июня примерно в 14 часов 50 минут на 1645 км перегона "Шенжи - Энем 2", остановочная платформа "Кирпичный", на регулируемом переезде, 66-летний водитель грузового автомобиля «МАН» не уступил проезд пассажирскому поезду № 346 сообщением "Адлер - Нижневартовск", в результате чего произошло ДТП.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар потушили. Самого нарушителя доставили в Тахтамукайскую ЦРБ. Машинист и помощник машиниста получили травмы разной степени тяжести, 13 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодара.

Грузовик загорелся после столкновения. Фото с сайта yusut.sledcom.ru

Поезд был отправлен дальше по маршруту почти через сутки после аварии, 2 июня.

- Пассажиров отправили вечером. Поезд ушел по маршруту. Уже нагоняет… Тем, кому нужна была медицинская помощь…, медики оказывали. А потом этот же самый состав мы подогнали, посадили пассажиров. Там один вагон только поменяли, - сообщил представитель Северо-Кавказской железной дороги.

Ведомством проводится процессуальная проверка в отношении машиниста поезда. Следствию предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU