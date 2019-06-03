СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-03T06:26:05+03:00

В Сургуте на берегу реки Чёрная высадили лес на площади 2,5 гектара. Фото с сайта pixabay.com

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Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках нацпроекта «Экология» стартовал в Ханты-Мансийском автономном округе. Так, в Сургуте предприниматели и активные горожане на берегу реки Чёрная посадили лес на территории 2,5 гектара.

Как сообщили в правительстве Югры, для этой цели ими были самостоятельно собраны средства на приобретение 25 000 саженцев лиственницы.

В высадке саженцев приняли участие порядка тысячи человек. Как отметила организатор акции, предприниматель Ирина Логвиненко, с каждым годом эта тема вызывает всё больший интерес у горожан. Именно поэтому, по рекомендации местных экологов было принято решение о посадке леса, а не аллеи из сотен деревьев, как раньше.

Отметим, что экологи специально провели антиклещевую обработку участка леса и расчистку лесной дороги для беспрепятственного проезда сотен участников к месту мероприятия. Саженцы лиственницы выбраны не случайно. Лиственница идеально подходит для северного климата, отлично приживается и быстро растёт, устойчива к морозам.

Отметим, что высадка деревьев стала одним из мероприятий XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить».

ИСТОЧНИК KP.RU