Погода в Югре 3 июня: дождь, гроза и тепло
В понедельник 3 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дождь от небольшого до умеренного, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, порывами до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, по восточным районам +12,+17 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+22 градусов.
В Сургуте с утра солнечная погода, после обеда небо затянет облаками и пойдёт дождь. Ветер северный, западный, северо-западный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +17 градусов.
В Нижневартовске облачно и дождь, к вечеру ясная погода. Ветер северо-восточный, южный, западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU