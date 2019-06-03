СЕГОДНЯ 06:04 2019-06-03T06:04:02+03:00

Погода в Югре 3 июня: дождь, гроза и тепло Фото: Лидия Шумкова

Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду

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В понедельник 3 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дождь от небольшого до умеренного, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, порывами до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, по восточным районам +12,+17 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+22 градусов.

В Сургуте с утра солнечная погода, после обеда небо затянет облаками и пойдёт дождь. Ветер северный, западный, северо-западный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +17 градусов.

В Нижневартовске облачно и дождь, к вечеру ясная погода. Ветер северо-восточный, южный, западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU