2019-06-02T16:07:48+03:00
Звезды

Жителей Урая приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее блюдо татаро-башкирской кухни

Лучшие работы определят члены жюри на празднике "Сабантуй"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жителей Урая приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее блюдо татаро-башкирской кухниЖителей Урая приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее блюдо татаро-башкирской кухниФото: pixabay.com
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В Урае 16 июня состоится кулинарный конкурс традиционных национальных блюд, в рамках любимого горожанами праздника «Сабантуй». Как сообщили в пресс-службе городско администрации, принять участие в мероприятии могут все желающие, в том числе и предприятия города. Главное условие – блюдо должно принадлежать к татаро-башкирской национальной кухне. Участники могут выставить на конкурс одно блюдо, указав ингредиенты, рецептуру, поэтапное приготовление и полезные советы.

Конкурс проводится по четырём номинациям, в каждой из которых утверждается три призовых места:

— творческий подход; — оригинальность блюда; — национальный колорит; — лучший семейный рецепт.

Лучшие работы определят члены жюри. Все победители получат призы от организаторов кулинарного состязания. Заявки принимаются уже сейчас по телефону 3-15-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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