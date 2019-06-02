Министр спорта Павел Колобков оценил Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-02T15:16:30+03:00

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Министр спорта России, фехтовальщик, шестикратный чемпион мира Павел Колобков вчера, 1 июня, посетил Югорский колледж-интернат олимпийского резерва. По его словам, ЮКИОР на сегодняшний день – один из примеров хорошо налаженной работы в системе образования молодых российских спортсменов, а в самом регионе делается очень многое для развития спорта.

- Округ не боится брать на себя инициативу по проведению любых соревнований. Ваш губернатор действительно очень внимательно относится к спорту. На следующий год здесь будет проходить шахматная олимпиада. Югру можно назвать столицей шахмат, биатлона и других видов спорта, - отметил Павел Колобков.

Министр спорта РФ добавил, что колледж – экспериментальная площадка по формированию системы подготовки спортивного резерва страны. Павел Колобков поблагодарил юниоров, тренеров и руководство колледжа за проделанную работу и отметил, что здесь созданы все условия для тренировочного процесса.

Задать свои вопросы министру спорта смогли более сотни молодых спортсменов ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU