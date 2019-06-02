2019-06-02T13:46:08+03:00
Авто

В Когалыме автобусную остановку на улице Молодёжной оснастили «умным» видеонаблюдением

С её помощью можно оптимизировать маршруты и время движения автобусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: администрация КогалымаФото: администрация Когалыма
Изменить размер текста:

В Когалыме одну из автобусных остановок по улице Молодёжная оснастили «умным» видеонаблюдением. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, система в режиме реального времени собирает информацию и передаёт её в единый центр обработки данных. После этого нейронная сеть считывает изображение, а «машинное зрение» распознаёт число людей на остановке, проезжающий транспорт и потенциально опасные объекты (к примеру, забытые сумки).

Такая видеоналитика помогает отслеживать «часы пик» в Когалыме и оптимизировать маршруты и время движения общественного транспорта. Помимо этого, камеры повышают уровень безопасности и помогают предупредить или раскрыть преступления. Вся информация выводится в удобных графиках.

По словам главы города Николая Пальчикова, внедрение элементов «умного города» - одно из приоритетов в работе города.

- Новые технологии улучшают качество жизни когалымчан, а также позволяют оптимизировать работу городских служб, повысить безопасность, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр спорта Павел Колобков оценил Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Наркосбытчик из Ханты-Мансийска отправится под суд за продажу синтетики местным наркоманам
В Сургуте прошёл концерт под открытым небом
Житель Ханты-Мансийска, насмерть сбивший на тротуаре ребёнка, получил 5 лет тюрьмы
Более 2,5 тысяч сургутян приняли участие в праздновании Дня защиты детей
Появились подробности ДТП, которое произошло в Октябрьском районе Югры в конце мая
Житель Нефтеюганска несколько раз поверил «сотрудникам банка» и лишился кучи денег
Погода в Югре 2 июня: тепло и умеренный дождь
Югорчане смогут проголосовать за кандидата на пост директора окружного департамента культуры
В Югре растёт количество многодетных семей
Многодетной семье из Мегиона полицейские подарили детское автокресло
В Сургуте с понедельника отключают горячую воду
В Ханты-Мансийске стартовала игры юных соотечественников
В Ханты-Мансийске информация о минировании торговых центров и кинотеатров не подтвердилась
Сбербанк помогает детям начать карьеру
Погода в Югре 1 июня: пасмурно и дожди