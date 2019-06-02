В Когалыме автобусную остановку на улице Молодёжной оснастили «умным» видеонаблюдением

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-02T13:46:08+03:00

С её помощью можно оптимизировать маршруты и время движения автобусов

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В Когалыме одну из автобусных остановок по улице Молодёжная оснастили «умным» видеонаблюдением. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, система в режиме реального времени собирает информацию и передаёт её в единый центр обработки данных. После этого нейронная сеть считывает изображение, а «машинное зрение» распознаёт число людей на остановке, проезжающий транспорт и потенциально опасные объекты (к примеру, забытые сумки).

Такая видеоналитика помогает отслеживать «часы пик» в Когалыме и оптимизировать маршруты и время движения общественного транспорта. Помимо этого, камеры повышают уровень безопасности и помогают предупредить или раскрыть преступления. Вся информация выводится в удобных графиках.

По словам главы города Николая Пальчикова, внедрение элементов «умного города» - одно из приоритетов в работе города.

- Новые технологии улучшают качество жизни когалымчан, а также позволяют оптимизировать работу городских служб, повысить безопасность, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU