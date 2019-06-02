СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-02T12:23:46+03:00

Наркосбытчик из Ханты-Мансийска отправится под суд за продажу синтетики местным наркоманам Фото: pixabay.com

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Прокуратура ХМАО-Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя г. Ханты-Мансийска, который обвиняется сразу по двум статьям.

Первая: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и вторая «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, с марта по июнь 2018 обвиняемый регулярно получал партии синтетических наркотиков, которые реализовывал за вознаграждение через «тайники-закладки» местным наркоманам. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, при попытке совершения очередного преступления, полицейские злоумышленника задержали. Общая масса изъятых наркотиков составила более 750 граммов.

Сейчас мужчина сидит под стражей, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU